В Бразилии произошел оползень: более сотни погибших

Всего за три часа в Петрополисе выпало больше осадков, чем за предыдущие 30 дней. За последнее десятилетие в этом регионе уже происходили оползни.

Оползень произошел в Петрополисе, Бразилия. В среду здесь погибли по меньшей мере 117 человек, в том числе восемь детей. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасатели все еще работают на месте происшествия, но надежды найти выживших уменьшаются с каждым часом.

Оползни и наводнения были вызваны проливными дождями. Десятки домов были разрушены, около 400 человек остались без крова. Около половины из них сейчас временно размещены в школьных зданиях. Местные жители пытаются навести порядок на улицах и в пострадавших помещениях.

Всего за три часа во вторник здесь выпало больше осадков, чем за предыдущие 30 дней. За последнее десятилетие в этом регионе уже происходили оползни. Пять лет назад власти разработали план действий по предотвращению подобных катастроф, но далеко не всё из намеченного было выполнено. По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся в ближайшие дни, вызывая беспокойство среди населения.

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