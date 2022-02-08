В Deutsche Welle уволили пятерых сотрудников после расследования об антисемитизме на рабочем месте

После сообщения о системном проявлении антисемитизма в немецкой общественной телерадиокомпании Deutsche Welle пять сотрудников были уволены.

Немецкая общественная телерадиокомпания Deutsche Welle уволила пять сотрудников, четверо из которых работали в арабском отделе, после того, как был проведен анализ антисемитизма на рабочем месте.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Аудит, основанный на двухмесячном расследовании, выявил отдельные случаи антисемитизма, но не обнаружил системной проблемы.

Речь идет о яростных антисемитских высказываниях сотрудников на работе и вне ее.

Deutsche Welle — общественная, государственная вещательная компания, финансируемая за счет федеральных налогов.

Питер Лимбург, генеральный директор DW, извинился в понедельник и объявил, что для предотвращения подобных проблем в будущем будет разработан «этический кодекс» из десяти пунктов. Как сообщается, в него войдут объяснения антисемитизма и разницы между законной критикой Израиля и призывами к уничтожению еврейского государства.

Действия DW приветствовал Центральный совет евреев Германии, главная еврейская зонтичная группа страны.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что более половины израильских евреев ожидают обострения европейского антисемитизма.

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