В Египте саудовский дипломат умер во время выступления

Прежде чем потерять сознание, Мохаммед аль-Кахтани рассказывал о лидерах Саудовской Аравии и Египта и обратился к производителям контрафактной продукции.

Саудовский дипломат Мохаммед аль-Кахтани умер во время выступления на арабо-африканской конференции в столице Египта Каире. Об этом сообщила журналистка Шахира аль-Наджар в Facebook, разместив видеозапись с места происшествия.

«Нет обеспечения и нет ценности ни для кого, кроме тех, кто встретил своего Господа с чистым сердцем. Где бы ты ни был, смерть настигнет тебя», — сказал он и потерял сознание.

В зале были врачи, которые пытались оказать мужчине первую помощь, но безуспешно. Причина смерти находится в стадии расследования. Конференция была отменена.

Ранее Курсор сообщал, что полиция арестовала двоих парней, которые направлялись на парад со слезоточивым газом и дубинками. Полиция сегодня арестовала двух молодых людей в Иерусалиме по подозрению в том, что они направлялись на гей-парад в городе со слезоточивым газом, перчатками и дубинками.

Еще напомним, что нелегалы из Африки и их дети в Тель-Авиве забросали израильтянку бутылками. На видео, опубликованном в телеграм-канале Голос Израиля, видно, как нелегалы ​​из Африки и их дети в Тель-Авиве забрасывают израильтянку Шефи Паз стеклянными бутылками и прочими предметами.