В Марокко пятилетний мальчик упал в колодец: спасательная операция идет пятый день

Спасатели несколько дней пытаются спасти мальчика, упавшего в 32-метровый колодец на севере Марокко. Сейчас операция находится на завершающей стадии, но спасатели не уверены, жив ли ребенок.

По сообщениям местных СМИ, пятилетний мальчик по имени Райан играл возле колодца в Тамруте, в 100 километрах от северного города Шефсхавен, и случайно упал в него. Ширина колодца составляет всего около 25 сантиметров.

Об этом пишет BBC.

Чтобы добраться до ребенка, спасателям пришлось прорыть туннель параллельно колодцу.

В субботу спасатели сообщили, что между ними и мальчиком осталось менее двух метров.

Но опасения обрушения затянули операцию, и неизвестно, сколько еще времени она займет.

Камера, опущенная в колодец вместе с Райаном, показывает только мальчика, лежащего на боку. «В настоящее время вообще невозможно определить состояние ребенка. Но мы надеемся, что он жив», — сказал Абдельхади Тамрани, который руководит спасательной операцией.

Запись с камеры, сделанная в четверг, показала, что мальчик жив и находится в сознании. Затем спасатели спустили в колодец кислородные маски, еду и воду, но неизвестно, смог ли Райан воспользоваться ими.

Курсор уже сообщал, что жительница США сумела защитить своего маленького ребенка от разъяренной пумы.

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