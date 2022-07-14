В Омане огромная волна унесла в воду восемь туристов

Сильные волны унесли с берега 8 человек. 5 из них занесло в открытое море. Известно, что два человека погибли, еще трое считаются пропавшими без вести.

Восемь туристов из Азии были смыты волной в море на пляже Мугсаил в провинции Дхофар, Оман. Тела двух человек уже найдены. Об этом в среду, 13 июля, сообщило Управление гражданской обороны Омана (CDAA).

Сообщается, что инцидент произошел 10 июля. Трое пострадавших были спасены в тот же день.

На сегодняшний день найдены тела двух жертв, одна из которых была ребенком. Поиски еще трех человек продолжаются. В операции задействованы вертолеты Королевских ВВС Омана.

По сообщениям СМИ, все восемь жертв были членами одной семьи.