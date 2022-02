В Перу разбился самолет: появились кадры с места крушения

В пятницу 4 февраля в Перу разбился самолет, перевозивший туристов на экскурсию по линиям Наски в перуанской пустыне, в результате чего погибли семь человек.

Об этом пишет The Guardian.

Согласно сообщению туристической компании Aero Santos, на борту самолета находились пять туристов и два пилота.

Местная полиция сообщила, что погибли три голландских и два чилийских туриста, а также два перуанских члена экипажа.

At least 7 killed after small plane carrying tourists from Chile and Netherlands crashes in Peru’s desert while on its way for a tour to Nazca lines pic.twitter.com/KVVpYIkQDh

7 people killed as small plane with tourists crashes in Nazca Desert in Peru: A small plane that transported tourists to observe the ancient Lines of nazcaone of the archaeological attractions of Peru, fell this Friday, killing its seven occupants, https://t.co/1CEyP3O0i5 pic.twitter.com/B1SquyOsQL

— World News 24 (@DailyWorld24) February 5, 2022