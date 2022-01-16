В районе Моцы спасатели достали двух туристов из бурного ручья

В районе Моцы двоих туристов спасатели доставали из бурного ручья. Мужчины взобрались на крышу джипа в ожидании помощи.

Об этом пишет Telegram-канал Люди в черном.

Также ещё несколько граждан спасли от потопа при помощи ковша экскаватора.

Напомним, что в Израиле продолжаются сильные дожди. Из-за этого многие города в стране затопило. К примеру, мы писали, что в сети появилось видео потопа в Петах Тикве, на котором видно, что люди перемещаются по городу на каяке.

Также Курсор сообщал, что в Кирьят-Малахи под воду ушел футбольный стадион.

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