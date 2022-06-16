В россии произошел пожар на крупнейшем месторождении газа

Утверждается, что примерно в 02:30 ночи на втором трубопроводе системы сбора газа, который расположен между установками подготовки газа, произошло падение давления и возгорание.

В четверг вечером в россии* произошел пожар на Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), крупнейшем в стране.

«В момент пожара были приняты меры по приостановке работ и перераспределению потока газа. Примерно в 04:05 пожар был потушен, а в 04:50 производственные установки были снова запущены в работу», — говорится в отчете.

В результате инцидента никто не пострадал. Инцидент не повлиял на показатели добычи газа. Специальная комиссия определит причину пожара.

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