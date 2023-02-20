В россии срочники устроили взрыв в блиндаже: шестеро погибших

В курской области *россии срочники устроили взрыв в блиндаже. По предварительным данным, шестеро военных погибли.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечено в сообщении, взрыв произошел сегодня утром, 20 февраля, в одном из районов курской области.

«Военнослужащие, расположившиеся в блиндаже, топили печь и неосмотрительно плеснули туда бензин», — говорится в сообщении.

После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя, а на улицу удалось выбежать только двоим военным.

По предварительным данным, шестеро срочников погибли. Однако их тела пока не обнаружили — сейчас из блиндажа откачивают воду после тушения пожара.

Напомним, российские войска разбомбили второй батальон первого армейского корпуса так называемой «Народной милиции ДНР». Российские военные пытались сохранить этот инцидент в тайне, поскольку боевики «Л/ДНР» уже подозревают россию в использовании их в качестве «пушечного мяса». Точное число потерь в результате инцидента со стороны россии не публикуется.

Ранее «Курсор» о том, что мобилизованные россияне уже успели познать все прелести «второй армии мира», и молят о помощи вышестоящих чинов, которые могут повлиять на военное командование армии рф. Так, солдаты из Калининградской области записали видеообращение к губернатору антону алиханову, в котором пожаловались, что их «ведут на убой».

Оккупанты утверждают, что их готовили к службе в «территориальной обороне», но затем направили в Донецк и передали в подчинение «ДНР», где отвели роль штурмовой пехоты. В обращении также указано, что вести штурм «мобиков» не обучали, а командование находится очень далеко и связи с ним нет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!