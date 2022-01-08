В Самарии был пойман палестинец за рулем угнанного автомобиля

Палестинец был арестован полицией Израиля после того, как его поймали в угнанном автомобиле в районе перекрестка Тапуах в Самарии в пятницу вечером.

Об этом пишет JPost.

По словам полиции, автомобиль был угнан в Бат-Яме еще в декабре 2021 года.

Палестинец, житель Дженина, был арестован и допрошен.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Иудее и Самарии арабские террористы напали на солдат ЦАХАЛа. Десятки израильских арабов напали на солдат ЦАХАЛа — в военнослужащих полетели камни и даже бутылки с коктейлями Молотова.

Курсор ранее сообщал, что палестинцы устроили масштабные беспорядки в Иудее и Самарии. После побега шестерых палестинских террористов из тюрьмы Гильбоа, на территории Иудеи и Самарии и в Израиле вспыхнули беспорядки, устроенные палестинцами против ужесточения тюремных мер. Отмечается, что беспорядки вспыхнули в Шхеме, недалеко от Рамаллы, в Бейт-Лехеме, Хевроне, Калькилии, а также у Шхемских ворот в центре Иерусалима и в деревне Иссауия.

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