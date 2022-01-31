В США были отменены более 1400 рейсов после северо-восточного шторма

Еще 1100 рейсов, связанных с США, были задержаны, поскольку субботний зимний шторм заставил несколько штатов объявить чрезвычайные ситуации.

Более 1400 авиарейсов в США были отменены после того, как на северо-восточную часть Соединенных Штатов обрушился мощный зимний шторм.

Об этом пишет aljazeera.

Несколько штатов США объявили чрезвычайное положение в связи с ураганом в субботу, который сформировался в Атлантическом океане у Каролинских островов.

По данным сайта FlightAware.com, отслеживающего рейсы, общее число отмененных рейсов в и из США в воскресенье составило 1411 по состоянию на 12:55 вечера по восточному времени (17:55 GMT).

По данным сайта, еще 1 105 рейсов, связанных с США, были задержаны.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что тропический шторм Ана унес жизни более 70 человек и оставил тысячи людей в затруднительном положении.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что синоптики рассказали, когда закончится зимний шторм в Израиле.

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