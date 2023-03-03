В США посреди дороги на ходу загорелся суперкар Audi: видео попало в сеть

Автоэксперты предупредили, что такие авто склонны к перегреву и возгоранию.

В Штатах зафиксировали очередной случай возгорания элитного автомобиля Audi . Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как прямо посреди дороги загорелся Audi R8 V10 Spyder.

Видео появилось в Instagram.

Известно, у суперкара серьезные повреждения. Он не подлежит восстановлению. К счастья, водитель не пострадал, но машина выгорела до приезда пожарных.

Примечательно. что автомобиль ехал в обычном режиме, не превышая скорость. Но внезапно из моторного отсека пошел дым, а затем и пламя. Эксперты отмечают, что, увы, такие случаи нередки, так как такие авто склонны к перегреву и возгоранию.

Добавим, что у Audi R8 Spyder 5,2-литровый V10 производства Lamborghini. До 100 км/ч авто разгоняется за 4,1 с и развивает 313 км/ч. Стоимость такого суперкара около 170 000 долларов.