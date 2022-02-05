В США три человека арестованы за нападение на еврейского студента

Студент Университета Центральной Флориды Дэвид Ньюстат, еврей по национальности, рассказал СМИ, что он проехал мимо группы и осудил их ненависть, в результате чего один из неонацистов плюнул в него, а другие окружили его машину.

Три человека были арестованы спустя несколько дней после нападения на еврейского прохожего группы самопровозглашенных неонацистов, которые выкрикивали антисемитские лозунги у торговой площади в центральной Флориде, сообщили власти.

Об этом пишет Times Of Israel.

Лидер группы Берт Колуччи, 45 лет, и Джошуа Террелл, 46 лет, обвиняются в нанесении побоев, а Джейсон Браун, 47 лет, — в краже в особо крупных размерах, сообщает Управление шерифа округа Ориндж. Все трое являются членами Национал-социалистического движения, одной из крупнейших неонацистских групп в стране, сообщили официальные лица.

Более десятка демонстрантов в нацистской одежде протестовали на перекрестке возле Университета Центральной Флориды в субботу и размахивали флагом со свастикой с эстакады на шоссе в воскресенье.

Во время субботней демонстрации некоторые участники подрались с прохожим, который столкнулся с группой, но никаких арестов тогда произведено не было.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Иерусалиме полиция арестовала 12 арабов, причастных к беспорядкам. Люди были арестованы по подозрению в участии в беспорядках, в том числе в бросании камней и предметов в полицейские машины на прошлой неделе.

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