В Судане застрелили мужчину во время протестов против переворота

Эксперт ООН по правам человека Адама Диенг тем временем находится с визитом в Судане до четверга, его поездка первоначально планировалась на прошлый месяц, но была отложена по просьбе суданских властей.

В Судане застрелили мужчину время подавления митингов против переворота, сообщают медики, в то время как в страну прибыл эксперт ООН по правам человека.

51-летний мужчина был ранен «боевой пулей в грудь», по данным Суданского комитета врачей, в результате чего число погибших во время подавления протестов против октябрьского захвата власти военными достигло 82 человек.

«Мужчина был пациентом больницы на севере Хартума. Он вышел подышать воздухом после того, как испытал одышку из-за слезоточивого газа, заполнившим больничную палату», — говорится в сообщении комитета, добавляя, что затем он был застрелен.

Тем временем эксперт ООН по правам человека Адама Диенг находится в Судане до четверга, в рамках поездки, изначально запланированной на прошлый месяц, но отложенной по просьбе суданских властей.

Ранее Курсор сообщал, что военный переворот ставит Судан под угрозу потерять с трудом завоеванную международную поддержку.

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