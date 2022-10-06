В Таиланде бывший полицейский убил более 30 человек в детском саду

В Центре развития детей в городе Накланг (провинция Нонгбуалампху, север Таиланда) бывший офицер полиции устроил жестокую бойню. Преступник находился в бегах и, возможно, совершил самоубийство.

Согласно предварительной информации, погиб как минимум 31 человек, среди которых 24 ребенка. Мужчина стрелял и наносил ножевые ранения детям и взрослым.

Об этом сообщает BBC и Khaosod Online.

По информации полиции, 34-летний напавший по имени Панья Камраб раньше работал в полиции, но был уволен из-за обвинения в продаже наркотиков. После совершения преступления правоохранители начали искать убийцу, в последней раз замеченного в белом пикапе Toyota, который имел регистрационные номера Бангкока. Полиция обратилась к местным жителям и попросила их держаться подальше, если они увидят указанное транспортное средство.

О мотивах этой бойни не сообщается, но есть информация, согласно которой экс-офицер был в состоянии наркотического опьянения. Нападение произошло во время тихого часа. Вооруженный мужчина ворвался в помещение после обеда, застрелил нескольких работников детсада, в том числе воспитательницу, которая была беременной.

«Он был на заседании суда в Нонг-Буа-Ламфе за несколько часов до ухода в детскую комнату и открыл огонь, пока дети спали», – рассказал генерал-майор Центрального бюро расследований Тайланда Джирапоб Пуридет.

Сейчас сведения о погибших разнятся, но их количество может достигать 36 человек. Среди них 24 ребенка (самому младшему было 2 года) и один сотрудник полиции. Также известно о 12 раненых. Есть информация, что после атаки детского сада преступник вернулся домой, убил свою жену и ребенка, и совершил суицид.