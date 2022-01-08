В центре Минска обрушился мост

Около 3 часов ночи в центре Минска на Немиге обрушилась пешеходная часть моста на проезжую часть.

Строительная техника убирает обломки с 4 утра.

Курсор ранее сообщал, что Беларусь заявляет, что украинский военный вертолет нарушил ее границу. Государственная пограничная служба опубликовала заявление и видео, на котором, по ее словам, украинский вертолет летит через заснеженную, лесистую местность на контрольно-пропускном пункте. Представитель государственной пограничной службы Украины заявил, что это утверждение не соответствует действительности.

Ранее Курсор сообщал, что в Беларуси заговорили о риске потери государственности из-за санкций. Министр иностранных дел страны Владимир Макей заявил, что Беларусь может потерять государственность.

Как писал накануне Курсор, Соединенные Штаты и их союзники, включая Европейский Союз, в четверг ввели санкции против десятков физических и юридических лиц в Беларуси в рамках скоординированного шага по эскалации карательных мер против Александра Лукашенко и его правительства.

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