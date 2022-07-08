В Украине заявили, что «демилитаризации» рф идет по плану: склады российской техники горят

За вчерашний день российские оккупанты лишились большого количества боеприпасов и горючего. В результате «хлопков» (так российская пропаганда называет «взрывы», чтобы продолжать делать вид, что рф ничего не грозит) уничтожено три склада боеприпасов и нефтебаза в оккупированном Донецке.

Об этом сообщил представитель руководителя Одесской ОВА Сергей Братчук.

«За день демилитаризация рф* прошла в следующих локациях: Донецк. Петровский район, минус БК; Донецк. Кировский район, минус нефтебаза; Иловайск, Донетчина. Минус БК; Чернобаевка, Херсонщина. Минус БК. В общем: минус 3 склада БК и 1 нефтебаза», – написал Братчук.

В последние недели украинские военные уничтожили не менее 16 позиций, где размещались российские казармы и склады с боеприпасами. В частности, среди уничтоженного: склады с боеприпасами в Перевальске, Попасной, Кадиевке Луганской области; Ясиноватой, Снежном, Макеевке, Донецке; Чернобаевке, Большом Бурлуке и Херсоне.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!