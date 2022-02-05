Возле Дженина бойцы МАГАВа подверглись обстрелу

По данным полиции, несколько палестинцев на внедорожнике обстреляли полицейских в Самарии в городе Дженин. По словам полицейских, никто не пострадал, но автомобиль офицеров был поврежден в результате обстрела.

Полицейский автомобиль был поврежден в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля в Самарии в субботу вечером, сообщили представители правоохранительных органов.

Об этом пишет Times Of Israel.

Внедорожник с несколькими палестинцами внутри подъехал к сотрудникам пограничной полиции, проводившим «обычную работу по обеспечению безопасности» вблизи города Дженин, и открыл огонь, сообщил представитель полиции.

Офицеры открыли ответный огонь, но боевики скрылись с места происшествия, сообщили в полиции.

شاهد| لحظة إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال قرب بلدة سيلة الحارثية غرب جنين.#فلسطين pic.twitter.com/KSMWipAYpo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 5, 2022

Полицейские и военные силы начали проверять местность.

Этот инцидент произошел после участившихся в последние недели нападений в этом районе.

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