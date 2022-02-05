Возле Дженина бойцы МАГАВа подверглись обстрелу

Полицейский автомобиль был поврежден в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля в Самарии в субботу вечером, сообщили представители правоохранительных органов.
Об этом пишет Times Of Israel.
Внедорожник с несколькими палестинцами внутри подъехал к сотрудникам пограничной полиции, проводившим «обычную работу по обеспечению безопасности» вблизи города Дженин, и открыл огонь, сообщил представитель полиции.
Офицеры открыли ответный огонь, но боевики скрылись с места происшествия, сообщили в полиции.
شاهد| لحظة إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال قرب بلدة سيلة الحارثية غرب جنين.#فلسطين pic.twitter.com/KSMWipAYpo
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 5, 2022
Полицейские и военные силы начали проверять местность.
Этот инцидент произошел после участившихся в последние недели нападений в этом районе.
Ранее Курсор сообщал, что арабские террористы захватили военную технику ЦАХАЛ к югу от Шхема.
Кроме того, мы писали, что в Рамалле произошли очередные столкновения арабских террористов с солдатами ЦАХАЛа.
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