В Калифорнии в результате стрельбы в автобусе погиб человек

Полиция задержала стрелка. Им оказался темнокожий 21-летний парень. После произошедшего он пытался сбежать, однако его схватили недалеко от места преступления.

В результате стрельбы в общественном транспорте в американском городе Оровилл, штат Калифорния, один человек погиб и еще четверо получили ранения.

Об этом пишет ABC News.

Подозреваемый предположительно открыл огонь из пистолета по автобусу, который был припаркован у местного магазина.

Среди жертв 11-летний ребенок, 25-летняя беременная женщина и двое мужчин в возрасте 30 и 32 лет. Состояние последнего было охарактеризовано как критическое.

Полиция арестовала стрелявшего. Им оказался 21-летний мужчина. После инцидента он попытался скрыться, но был задержан недалеко от места происшествия. Оружие было изъято.

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