Землетрясение на Кипре почувствовали и в Израиле

Израильские граждане сообщили рано утром в пятницу, что в северном регионе Израиля и в Иерусалиме ощущалось землетрясение.
Сообщений о травмах и разрушениях не поступало.
Более месяца назад жители северной части Израиля сообщили об ощущении землетрясения. Согласно первоначальным сообщениям, землетрясение магнитудой 3,7 произошло у побережья Ливана, примерно в 96 км к северо-западу от Нахарии.
Сообщений о травмах и разрушениях также не поступало.
Также редакция нашего портала писала, что в службе Тыла начали запуск новой системы оповещения израильтян о землетрясении. Называться эта система будет «Труа». Будут установлены 120 датчиков в критических местах, чтобы жители могли покинуть свои дома.
Важно, что время для каждого региона и даже населенного пункта будет разное. К примеру, у жителей Иерусалима будет всего 3 секунды при фиксировании толчков около Мертвого моря. А вот у израильтян, проживающих в Тель-Авиве, – 18 секунд. Жителям Хайфы в таком случае повезет больше – целых 30 секунд.
Ранее Курсор сообщал, что в сети появилось видео смерча в Нагарии.