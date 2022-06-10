Землетрясение на Кипре почувствовали и в Израиле

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 4,8 в районе Кипра, примерно в 27 километрах к юго-востоку от Ларнаки.

Израильские граждане сообщили рано утром в пятницу, что в северном регионе Израиля и в Иерусалиме ощущалось землетрясение.

Сообщений о травмах и разрушениях не поступало.

Более месяца назад жители северной части Израиля сообщили об ощущении землетрясения. Согласно первоначальным сообщениям, землетрясение магнитудой 3,7 произошло у побережья Ливана, примерно в 96 км к северо-западу от Нахарии.

Сообщений о травмах и разрушениях также не поступало.

Также редакция нашего портала писала, что в службе Тыла начали запуск новой системы оповещения израильтян о землетрясении. Называться эта система будет «Труа». Будут установлены 120 датчиков в критических местах, чтобы жители могли покинуть свои дома.

Важно, что время для каждого региона и даже населенного пункта будет разное. К примеру, у жителей Иерусалима будет всего 3 секунды при фиксировании толчков около Мертвого моря. А вот у израильтян, проживающих в Тель-Авиве, – 18 секунд. Жителям Хайфы в таком случае повезет больше – целых 30 секунд.

Ранее Курсор сообщал, что в сети появилось видео смерча в Нагарии.