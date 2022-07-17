Жена убитого полицейского раскритиковала Омер Бар-Лева

Ранее полиция сообщала, что 17-летний палестинец, арестованный сегодня за таран полицейского Барака Мешулама, предстанет сегодня перед судом.

Жена убитого полицейского резко раскритиковала министра внутренней безопасности Омер Бар-Лева: «Начни защищать полицейских. Почему вы не даете им стрелять?»

Об этом пишет Telegram-канал Израиль Медиа Архив.

Мешулам был убит рано утром, когда на контрольно-пропускном пункте его протаранил угнанный автомобиль, предположительно управляемый палестинским подростком, который подозревается в угоне в районе Тель-Авива. Его преследовала полиция, когда он сбил Мешулама на контрольно-пропускном пункте на шоссе 4.

Ранее Курсор сообщал, что полиция арестовала двоих парней, которые направлялись на парад со слезоточивым газом и дубинками. Полиция сегодня арестовала двух молодых людей в Иерусалиме по подозрению в том, что они направлялись на гей-парад в городе со слезоточивым газом, перчатками и дубинками.

Еще напомним, что нелегалы из Африки и их дети в Тель-Авиве забросали израильтянку бутылками. На видео, опубликованном в телеграм-канале Голос Израиля, видно, как нелегалы ​​из Африки и их дети в Тель-Авиве забрасывают израильтянку Шефи Паз стеклянными бутылками и прочими предметами.