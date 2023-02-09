100-летний житель США назвал причину своего долголетия

Житель американского штата Нью-Йорк отпраздновал 100-летний юбилей и рассказал про свои вкусовые пристрастия.

Об этом сообщает NBC NY.

Илай Лавин отметил знаменательную дату 31 января, а еще через два дня родные и друзья организовали для него специальное мероприятие в Американском музее военной авиации. На вечеринку приехали три его правнука.

К торжествам в свою честь ветеран отнесся с юмором. «Не уверен, что заслужил такой праздник. Я ведь просто старел и все», — пошутил он.

Причиной долголетия Лавин назвал свои кулинарные пристрастия. По его словам, он любит консервы, особенно консервированный суп из банки.

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