Телескоп Хаббл сделал снимки красивейшего слияния галактик в созвездии Орион

Космический телескоп «Хаббл» с момента своего запуска в 1990-х годах, передает потрясающие изображения Вселенной. И недавно он обнаружил необычное слияние галактик со множественными рукавами.

Новый снимок был опубликован на официальной странице «Хаббла» в соцсети Twitter.

На фотографии можно разглядеть галактическую «жемчужину» — CGCG 396-2, которая находится примерно в 520 миллионах световых лет от Земли в созвездии Ориона. Снимок был получен благодаря камере, установленной на «Хаббл» во время миссии 3B в 2002 году. Она способна отображать большие участки неба в мельчайших деталях.

Our latest Picture of the Week spies a galactic gem: CGCG 396-2, an unusual multi-armed galaxy merger, captured as part of Galaxy Zoo, a citizen science project.