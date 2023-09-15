Удача накроет волной эти знаки Зодиака уже в ближайшие дни - астролог

Гороскоп на сентябрь обещает насыщенный и активный период большинству представителей зодиакального созвездия. Для кого-то начало осени станет проры...

Овен

Ваша самоуверенность в ближайшие дни сыграет отличную службу - она станет ключевым фактором вашего успеха практически во всех сферах жизни.

Будьте настойчивы и идите к своей цели. Не пасуйте перед помехами, слушайте интуицию и будьте особенно внимательны к деталям.

Близнецы

У вас есть все шансы расширить свой круг друзей, клиентов, партнеров или же встретить человека, который станет важным в вашей жизни.

Любое общение будет идти очень легко и совсем скоро вы поймете, что рядом находятся люди, которые с вами на одной волне.

Весы

Именно во второй половине сентября вы достигнете то, к чему давно стремитесь - гармонии в общении и в отношениях с окружающими.

Ваше обаяние будет на пике и это позволит не просто устанавливать контакты с другими людьми, но и добиваться своих намеченных целей. Если вы хотели с кем-то помириться - сейчас самое удачное время.