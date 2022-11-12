Аномальная жара может привести к гибели почти ста тысяч европейцев ежегодно — ученые

Изменение климата может также сделать Европу более подверженной инфекционным заболеваниям, таким как малярия и лихорадка денге.

Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) заявило, что если ничего не делать, аномальная жара может привести к гибели 90 000 европейцев ежегодно к концу столетия.

Об этом пишет портал DailySabah.

«Без мер по адаптации и в случае сценария глобального потепления на 3 градуса Цельсия (5,4 градуса по Фаренгейту) к 2100 году 90 000 европейцев могут ежегодно умирать от сильной жары», — говорится в сообщении.

При этом, по подсчетам экспертов, при глобальном потеплении на 1,5 градуса Цельсия эта количество будет составлять до 30 000 смертей ежегодно.

Отмечается, что, по данным страховых компаний, около 129 тысяч европейцев скончались от чрезмерной жары в период с 1980 по 2020 год. При этом самые частые периоды сильной жары, связанные с изменением климата, старением населения и усилением урбанизации, могут существенно повысить этот показатель в ближайшие годы, особенно на юге континента.

«Три месяца с июня по август были самыми жаркими в Европе с момента начала наблюдений, а высокие температуры привели к сильнейшей засухе со времен Средневековья. … Помимо опасности самой жары, изменение климата может также сделать Европу более подверженной инфекционным заболеваниям, таким как малярия и лихорадка денге, распространяющиеся из-за укусов комаров. А прогреваемые морские воды становятся все более подходящими для бактерий, вызывающих холеру, особенно вдоль побережья Балтийского моря», — говорится в материале.

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