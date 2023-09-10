Археологи нашли интересные сокровища благодаря таянию ледников

Ученые в рамках проекта Secrets of the ice нашли в горах Норвегии древние объекты, открытие которых стало возможным благодаря таянию ледников.
Об этом сообщает Heritage Daily.
Археологи исследовали тающие ледники в нацпарке Брехаймен и нашли следы охоты на оленей, которым около 1,5 тысячи лет. В частности, там был в хорошем состоянии флаг, сделанный из радиально расколотой сосновой древесины.
Его нашли в тающем леднике Спортеггбреен, площадь которого составляет 28 квадратных километров. Он находится между ледниками Йостедалсбреен и Харбардсбреен.
По словам экспертов, древние охотники прикрепляли флаг к отпугивающим палкам. Это нужно было, чтобы направлять оленей в заранее определенное место. Отпугивающие палки часто находят по всей стране.
"Северные олени — очень чувствительные животные и склонны уклоняться от человекоподобных силуэтов или движущихся объектов. Палки пугали оленей и направляли их на подстерегающих лучников", – поделились исследователи.
Кроме этого, археологи нашли в отложениях ледникового ила сломанную с обеих сторон стрелу. В основном объекты из таящих ледников датируются железным веком, но эта стрела – первая доисторическая находка, потому что ей приблизительно 6 тысяч лет.
Эксперты добавили, что перспективы совершения новых открытий благодаря таянию ледников волнует и печалит одновременно. Тем не менее приоритет археологов – фиксация истории и спасение артефактов, чтобы в будущем они как можно больше могли рассказать нам о прошедших временах.
Ранее мы писали о древнем письме из Вавилона с забавным и «острым» содержанием.
Также "Курсор" сообщал об израильских археологах, нашедших древнее оружие в пещере.
Помимо этого на Аляске нашли древние плетения, которым 3 тысячи лет.