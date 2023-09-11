Археологи обнаружили гробницу на великой пирамиде в Перу

Там был человек, похороненный в согнутом сидячем положении лицом на юг.

Ученые нашли гробницу на великой пирамиде в Уака Пукльяна (Лима, Перу).

Об этом сообщает Heritage Daily.

Сперва отметим, что Уака Пукльяна является комплексом пирамид из самана и глины. Это важный церемониальный и административный центр культуры Лимы. Речь идет о народе, появившемся на центральном побережье Перу между 200 и 700 годами нашей эры.

Археологи провели раскопки верхней платформы пирамиды, в ходе чего нашли гробницу ямного типа с круглым планом. Там были останки одного человека, похороненного в согнутом сидячем положении лицом на юг.

Судя по предварительной информации, это взрослый человек. Для определения пола и причины смерти требуется антропологический анализ.

Гробница содержит захоронение культуры Ичма. Это коренное государство, возникшее до инков приблизительно в 1100 году нашей эры после распада Империи Вари.

Во время раскопок в этом месте нашли погребальные приношения из керамических сосудов, в том числе горшок, имеющий абстрактные и геометрические зооморфные мотивы, и кувшин, оформленный в геометрическом трехцветном стиле на красном основании.

По словам первооткрывателя гробницы Мирелла Ганоза, до 2015 года присутствие в этом месте Ичмы в основном устанавливалось на основании подношений, сделанных из человеческих волос в сплетениях или завернутых в листья ачиры. Их оставляли в разных местах, даже в трещинах.

Также "Курсор" сообщал, что ученые нашли в Перу древнюю гробницу с захоронением священника.