Археологи рассказали, какие животные участвовали в битвах в Колизее

Для представлений в Древнем Риме использовали разных животных, в частности львов, медведей, собак. Для чего могли потребоваться маленькие таксы, рассказали археологи.

В Древнем Риме во время сражений в Колизее приходилось выступать не только людям, но и животным. Недавние раскопки показали, что в баталиях с медведями могли сражаться таксы. Об этом сообщает Science Alert.

Археологи недавно обнаружили во время раскопок в древнем памятнике римской эпохи ценные артефакты. На месте Колизея они выявили кости собак. Кроме того, были обнаружили большие кости — медведей, больших собак, и даже львов и страусов.

Оказалось, что животных, в частности такс, могли использовать для зрелищных боев с медведями.

Археологи предполагают, что стаи собак могли противостоять медведям. Также не исключено, что их использовали для цирковых выступлений, например в качестве акробатов. Согласно отчету исследователей, при раскопках были выявлены останки маленьких собак, которым больше 2000 лет.

Директор амфитеатра Альфонсина Руссо рассказала: «Мы нашли много костей собак, которые походили на современную таксу».

По ее словам, высота животных не превышала 30 сантиметров. Археологи считают, что животных использовали, чтобы развлекались граждане Римской империи. Для этого могли даже инсценировать охоту на огромных животных.

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