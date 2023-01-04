Археологи выяснили, как грелись люди 320 тысяч лет назад

Ученые пришли к выводу, что древние люди охотились на медведей не только ради мяса.

Регион, окружающий немецкий город Шенинген, уже давно очень интересует археологов. В 1990-х годах ученые нашли там множество древних артефактов из соседней открытой шахты, включая древнейшее деревянное оружие, которое когда-либо обнаруживали — копья, сделанные примерно 300 тыс. лет назад.

Об этом пишет портал NV.

Отмечается, что среди других предметов были каменные орудия, а также кости животных, включая пещерных медведей. На многих из костей были порезы — явный признак того, что древние люди резали животных.

Но порезы на двух костях вызвали особое любопытство среди археологов. Мало того, что они были маленькими и точными, тот факт, что они были там, стал поводом для целого расследования.

Дело в том, что это были кости лап, из которых невозможно получить много мяса. Это значит, что древние люди снимали с них кожу, с помощью которой они могли греться.

В самое теплое время медведи имеют густую шерсть. Зимой она становится еще более густой, чтобы уберечь животное от холода.

Ученые пришли к выводу, что древние люди охотились на медведей не только ради мяса, но и чтобы снять их шкуру, которая согревала бы их в тяжелые и холодные зимы. Как именно эти шкуры использовались — пока открытый вопрос: археологи выдвигают предположения, что люди могли их носить или укрываться ими во время сна.

Как сообщал Курсор, турецкие исследователи выяснили, из чего делали одежду древние люди.

Также Курсор писал о том, что в Израиле обнаружены древние туннели рыцарей-тамплиеров.