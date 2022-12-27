Археологи выяснили, какая одежда была самой популярной 300 тысяч лет назад

Древние люди могли использовать мясо медведей для еды, но порезы на костях ног и лап говорят о попытках снять кожу.

Около 300 тысяч лет назад северные европейцы уже охотились за медведями и использовали их шкуры для защиты от холода.

Об этом говорится в материале портала BorgExpert.

Так, немецкие археологи исследовали стоянку гейдельбергских людей времени раннего палеолита в районе города Шенингена в Нижней Саксонии. Согласно их находкам, наши предки использовали шкуры медведей для защиты от холода, чтобы выжить в суровых условиях древней Европы.

Археологи изучили останки костей медведей, обнаруженных на древней стоянке людей. Среди них были плюсневые кости и фаланги пальцев. На этих костях исследователи обнаружили характерные порезы. Ученые отмечают, что древние люди могли использовать мясо медведей для еды, но порезы на костях ног и лап говорят о попытках снять кожу.

«Следы порезов на костях часто интерпретируются в археологии как указание на использование мяса. Но вряд ли можно восстановить мясо из лап. В этом случае мы можем объяснить такие тонкие и точные порезы тщательным снятием кожи», – говорит Иво Верхейен, соавтор исследования из Тюбингенского университета.

Зимний мех медведя состоит как из длинных остевых волос, образующих воздушный защитный слой, так и из коротких густых волосков, обеспечивающих особо хорошую теплоизоляцию, отмечают ученые.

Археологи считают, что распространение охоты и использования медвежьих шкур для защиты от холода стали основными элементами адаптации древних людей к северному климату.

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