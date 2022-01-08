Астрономы впервые смогли пронаблюдать рождение сверхновой

Видео с визуальной симуляцией показали в сети.

Ученые из Северо-Западного университета и Калифорнийского университета в Беркли смогли пронаблюдать рождение сверхновой. Они смотрели за последними 130 днями красного гиганта, который затем перевоплотился в новый космический объект.

Об этом сообщает сайт университета.

По словам ведущего автора исследования Винна Якобсона-Галана, это настоящий прорыв в астрономии.

Звезда SN 2020tlf впервые была найдена еще летом 2020 года экспертами из Гавайского университета в Халеакала, Мауи. Звезда находится в 120 миллионах световых лет от нашей планеты. Ее масса была в 10 раз больше, чем масса Солнца.

И вот ученые продемонстрировали, как именно красный гигант превратился в сверхновую.

Ранее Курсор сообщал, что космический аппарат снял сразу две масштабные бури на Юпитере. Космический аппарат Юнона, который отправился на орбиту Юпитера, смог сфотографировать удивительное явление на поверхности планеты.

Кроме того, мы писали, что в США разработали необычный луноход.

Еще напомним, что ученые показали фото самого массивного скопления галактик.

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