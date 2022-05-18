Больные дельфины используют мышцы в качестве источника энергии для выживания — исследование

Исследование показало, что дельфины с более слабым здоровьем имеют более низкий уровень аминокислот, строительных блоков для мышц, и могут использовать эти строительные блоки для восполнения нехватки энергии, необходимой им для борьбы с болезнью.

Новые исследования показывают, что популяции больных дельфинов используют свои мышцы в качестве источника энергии для выживания.

Об этом сообщает Independent.

Исследование показало, что дельфины со слабым здоровьем имеют более низкий уровень аминокислот, строительных блоков для мышц, и могут использовать эти строительные блоки для восполнения нехватки энергии, необходимой им для борьбы с болезнью.

Также больные дельфины могут подвергаться повышенному риску голодной смерти из-за антропогенных факторов, включая туризм и судоходство.

Есть надежда, что, углубляя понимание физиологии дельфинов, защитники природы смогут лучше оценить, как снизить риски, связанные с деятельностью человека.

Доктор Давина Дероус из Школы биологических наук Университета Абердина сказала: «Это исследование дает нам жизненно важное представление о том, как больные животные регулируют свой метаболизм и как дальнейшее воздействие деятельности человека может вызвать еще большие проблемы с их здоровьем».

Энергетический обмен играет ключевую роль в нашей способности понять последствия, которые человеческое вмешательство может иметь для сохранения видов китов и дельфинов.

Деятельность человека может нарушить способность этих животных добывать пищу, сократить потребление ими пищи и повлиять на то, сколько энергии они могут вкладывать в размножение или рост. Прогнозирование этих экологических последствий ограничено нашим пониманием энергетического метаболизма китообразных и того, как выглядит здоровый дельфин.

Деятельность человека может повлиять на здоровье дельфинов до такой степени, что это может даже привести к рождению меньшего количества потомства. Чтобы предотвратить это, мы измеряем здоровье дельфинов, оценивая, сколько у них жира.

Она добавила: «Нам отчаянно нужны новые маркеры здоровья, если мы хотим защитить эти драгоценные виды. Наше исследование — первый шаг к поиску этих новых маркеров здоровья».

Курсор писал ранее, что ученые раскрыли новый секрет взаимоотношений кошек с людьми.