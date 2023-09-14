Бортпроводник рассказал, почему в самолете не следует снимать обувь

Такое поведение противоречит даже правилам многих авиакомпаний.

Во время перелетов многие пассажиры устают длительное время сидеть в замкнутом пространстве, поэтому некоторые снимают обувь, чтобы как-то облегчить свое состояние. Но бортпроводник по имени Томми Кимато считает, что так делать не стоит.

Мужчина на своей странице в Tiktok назвал несколько вещей, которые никогда не стоит делать на борту.

Номер один в этом списке – снимать обувь. Он подчеркнул, что в самолетах очень грязные полы, и это просто негигиенично. Несмотря на этот фактор, многие люди все еще так поступают. При этом он добавил, что такое поведение противоречит правилам многих авиакомпаний.

Еще одна причина, по которой Томми Кимато советует никогда не снимать обувь на борту самолета, – это чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на протяжении всего полета.

"Во время чрезвычайной ситуации всевозможный мусор и другие вещи на полу будут блокировать вам путь к выходу, а также мешать вне самолета. Если ваши ноги не будут должным образом закрыты, вам будет трудно добраться до безопасного места. Представьте, что вы "убиваете" свои босые ноги, бегая по проходу, покрытому битым стеклом, огнем и металлическими осколками", – пояснил он.

Томми также объяснил, почему вы никогда не должны вставать во время турбулентности.

"Вы можете получить травму, и к этому следует отнестись серьезно", – подчеркнул он.

Третий пункт в перечне запретов – не игнорировать демонстрации по безопасности, которые перед полетом обязательно проводит бортпроводник.

"Курсор" писал ранее, что бывший пилот Ханс Маст, который теперь работает турагентом, рассказал о своем главном правиле полета, которое, по его мнению, может сыграть решающую роль в жизни для пассажира в случае чрезвычайной ситуации в самолете.