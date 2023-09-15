Диетолог назвала продукт, который категорически нельзя есть вечером

Привычка есть перед сном может привести к нарушениям циркадных ритмов и сбоям в организме.

Совет диетологов не есть незадолго до сна в реальной жизни далеко не всегда легко выполним, ведь кто-то поздно приходит домой, кто-то чувствует сильный голод по вечерам, у кого-то просто не хватает времени заранее поужинать из-за домашних дел. В таком случае стоит выбирать для перекуса легкие белковые продукты, советуют специалисты. И ни в коем случае нельзя есть вечером красные орта мяса.

Об этом пишет Express.co.uk.

Эксперты предупреждают, что частая еда незадолго до сна нарушает биологические процессы. Потому желательно приучить себя ужинать за 3-4 часа до сна.

В случаях, если так не получается, стоит отказаться от приема тяжелой пищи, которая потребует колоссальных внутренних ресурсов на ее обработку. Прежде всего, ни в коем случае не ужинать красным мясом. Оно содержит большое количество соединений и сложных структур, на его переваривание понадобится очень много сил. Это чревато развитие различных болезней, ухудшением пищеварения и плохим самочувствием.

На вечерние перекусы лучше выбирать постные виды рыбы или птицы,а также отварные куриные яйца. К ним допустимо добавить несколько не крахмалистых овощей, например, огурцы или сладкий перец, также дополнить трапезу могут различные виды зелени.

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