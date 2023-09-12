Диетолог назвала продукты, быстро снижающие уровень холестерина

Периодически вводите эти продукты в свой рацион.

Холестерин - важный показатель состояния здоровья, его можно условно поделить на "хороший" и "вредный". И если первый благоприятно влияет на организм, то второй наносит ему серьезный ущерб. Диетолог Памела Мейсон перечислила продукты, которые следует употреблять, если в организме преобладает "вредный" холестерин, потому что они помогут его быстро снизить и нормализовать состояние.

Об этом пишет Express.

По словам специалиста, в рацион следует периодически вводить имбирь, особенно людям, у которых диагностирован сахарный диабет. Этот корнеплод обладает полезными свойствами и благоприятно влияет на работу всех органов и систем, в частности сердечно-сосудистой.

Также употребляйте больше чеснока, который является природным антиоксидантом, он эффективно снижает уровень "вредного" холестерина и других жиров в крови.

Следующий в списке - женьшень. Этот продукт часто используют в медицинских целях, потому что экстракт листьев женьшеня содержит полезные вещества и антиоксиданты, необходимые для защиты организма.

Особое внимание также следует обратить на клюкву, потому что в ней много витаминов и микроэлементов, которые снижают уровень "вредного" холестерина, а также предотвращают развитие различных заболеваний.

Еще один важный продукт - черника. Летняя ягода богата на ценные вещества, в частности антоцианы, которые способны связывать свободные радикалы и защищать клетки нашего организма.

"Курсор" писал ранее, какой фрукт "расщепляет" холестерин и быстро снижает сахар в крови.