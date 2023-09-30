Меню
Все разделы

Эксперт назвал овощи, которые необходимо включить в рацион всем женщинам

12:05, Сегодня
Интересные факты
капуста овощи фото
Фото: pixabay.com
Такие растительные продукты в ежедневном меню уберегут от тяжелых болезней и ожирения.

Овощи семейства крестоцветных  являются незаменимым для женского здоровья, а потому эксперты советуют включать их в свой рацион ежедневно.

Об этом рассказала в Instagram диетолог Тиана Фиалкова.

По словам специалиста, эти овощи отличаются низким содержанием калорий и богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, основным из которых является индол-3-карбинол. Это вещество обладает широким спектром положительных воздействий и может использоваться для предотвращения многих заболеваний, включая онкологические.

Преимущества крестоцветных овощей включают:

  1. Защитное действие против онкологических заболеваний.
  2. Уменьшение воспалительных процессов в организме.
  3. Нормализацию уровня глюкозы в крови.
  4. Содействие поддержанию здорового веса.
  5. Регулирование женского гормонального баланса.

Особое внимание следует уделить глюкозинолатам, которые находятся в больших количествах в крестоцветных овощах. Под воздействием ферментов во время пищеварения они превращаются в изотиоцианат и сульфорафан, мощные антираковые компоненты. Самые высокие антираковые свойства обнаруживаются в брокколи.

Для получения наибольшей выгоды употребляйте трёхдневные проростки брокколи, так как в них биологическая активность превышает содержание в выращенных овощах в 50 раз. Чтобы сохранить максимум полезных элементов, уменьшите время готовки овощей до минимума, так как тепловая обработка может разрушить до 70-30% защитных свойств овощей.

Чтобы предотвратить разрушение глюкозинолата во время приготовления, предварительно нарежьте овощи и оставьте их на 40 минут до приготовления. Это позволит уменьшить воздействие высоких температур, но важно также минимизировать время готовки, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ.

Овощи из семейства крестоцветных включают:

  • Капусту белокочанную
  • Капусту краснокочанную
  • Капусту брюссельскую
  • Капусту романеско
  • Капусту кольраби
  • Цветную капусту
  • Брокколи
  • Листовую капусту (пекинскую, бок-чой, кейл и другие)
  • Рукколу
  • Шпинат
  • Кресс-салат (водяной)
  • Салатную горчицу (листья)
  • Сурепку (весеннюю)
  • Горчичное семя (как специю)
  • Хрен
  • Васаби (японский хрен)
  • Дайкон (китайская редька)
  • Редьку
  • Брюкву
  • Репу
  • Редис

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white