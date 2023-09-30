Эксперт назвал овощи, которые необходимо включить в рацион всем женщинам

Овощи семейства крестоцветных являются незаменимым для женского здоровья, а потому эксперты советуют включать их в свой рацион ежедневно.
Об этом рассказала в Instagram диетолог Тиана Фиалкова.
По словам специалиста, эти овощи отличаются низким содержанием калорий и богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, основным из которых является индол-3-карбинол. Это вещество обладает широким спектром положительных воздействий и может использоваться для предотвращения многих заболеваний, включая онкологические.
Преимущества крестоцветных овощей включают:
Особое внимание следует уделить глюкозинолатам, которые находятся в больших количествах в крестоцветных овощах. Под воздействием ферментов во время пищеварения они превращаются в изотиоцианат и сульфорафан, мощные антираковые компоненты. Самые высокие антираковые свойства обнаруживаются в брокколи.
Для получения наибольшей выгоды употребляйте трёхдневные проростки брокколи, так как в них биологическая активность превышает содержание в выращенных овощах в 50 раз. Чтобы сохранить максимум полезных элементов, уменьшите время готовки овощей до минимума, так как тепловая обработка может разрушить до 70-30% защитных свойств овощей.
Чтобы предотвратить разрушение глюкозинолата во время приготовления, предварительно нарежьте овощи и оставьте их на 40 минут до приготовления. Это позволит уменьшить воздействие высоких температур, но важно также минимизировать время готовки, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ.
Овощи из семейства крестоцветных включают:
«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.