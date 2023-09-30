Эксперт назвал овощи, которые необходимо включить в рацион всем женщинам

Такие растительные продукты в ежедневном меню уберегут от тяжелых болезней и ожирения.

Овощи семейства крестоцветных являются незаменимым для женского здоровья, а потому эксперты советуют включать их в свой рацион ежедневно.

Об этом рассказала в Instagram диетолог Тиана Фиалкова.

По словам специалиста, эти овощи отличаются низким содержанием калорий и богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, основным из которых является индол-3-карбинол. Это вещество обладает широким спектром положительных воздействий и может использоваться для предотвращения многих заболеваний, включая онкологические.

Преимущества крестоцветных овощей включают:

Защитное действие против онкологических заболеваний. Уменьшение воспалительных процессов в организме. Нормализацию уровня глюкозы в крови. Содействие поддержанию здорового веса. Регулирование женского гормонального баланса.

Особое внимание следует уделить глюкозинолатам, которые находятся в больших количествах в крестоцветных овощах. Под воздействием ферментов во время пищеварения они превращаются в изотиоцианат и сульфорафан, мощные антираковые компоненты. Самые высокие антираковые свойства обнаруживаются в брокколи.

Для получения наибольшей выгоды употребляйте трёхдневные проростки брокколи, так как в них биологическая активность превышает содержание в выращенных овощах в 50 раз. Чтобы сохранить максимум полезных элементов, уменьшите время готовки овощей до минимума, так как тепловая обработка может разрушить до 70-30% защитных свойств овощей.

Чтобы предотвратить разрушение глюкозинолата во время приготовления, предварительно нарежьте овощи и оставьте их на 40 минут до приготовления. Это позволит уменьшить воздействие высоких температур, но важно также минимизировать время готовки, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ.

Овощи из семейства крестоцветных включают:

Капусту белокочанную

Капусту краснокочанную

Капусту брюссельскую

Капусту романеско

Капусту кольраби

Цветную капусту

Брокколи

Листовую капусту (пекинскую, бок-чой, кейл и другие)

Рукколу

Шпинат

Кресс-салат (водяной)

Салатную горчицу (листья)

Сурепку (весеннюю)

Горчичное семя (как специю)

Хрен

Васаби (японский хрен)

Дайкон (китайская редька)

Редьку

Брюкву

Репу

Редис

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.