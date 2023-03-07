Эксперт рассказал, как правильно решать конфликты в отношениях

Часто мелкие ссоры могут привести к серьезным трудностям в паре.

В любых отношениях рано или поздно возникают конфликты, но нужно уметь их правильно решать, иначе ситуация будет усугубляться, и партнеры начнут отдаляться друг от друга. Психолог Маргарет Пол рассказала, что следует делать при конфликтах.

Об этом пишет Storinka.

По словам специалиста, в разгар ссоры нужно остановиться, выдохнуть и взять перерыв, просто разойтись по комнатах, чтобы успокоиться. Это важно, чтобы кортизол и другие гормоны стресса вернулись на прежний уровень, и ваш разум стал объективно смотреть на ситуацию.

Чтобы вернуться к диалогу, узнайте настроение вашего партнера заранее. Можно спросить у него, все ли в порядке и что он чувствует. Положительный ответ спокойным тоном является верным признаком того, что ситуация довольно стабильна для дальнейшего обсуждения темы конфликта.

Далее стоит объяснить любимому человеку, что стало причиной вашего недовольства, избегая требований, оскорбительных слов и обвинений. Например, используйте формулировку: «Я понял, что … / Я думал, что …». Представляя информацию таким образом, вы выражаете свою точку зрения, а не даете оценку поведения партнера, которое может быть ложным.

После этого выслушайте точку зрения своего партнера. Этот процесс должен быть вдвое больше: вы говорите, они слушают вас — вам говорят, вы слушаете.

Следующий шаг – примите свою информацию и мнение своего партнера. Обсудите причины конфликта с желанием понять друг друга и использовать этот опыт.

Еще, как говорит психолог, важно избегать «неровного синдрома ковра». Нужно научиться слушать и обсуждать претензии друг друга, в противном случае у вас появится привычка прятать проблемы под ковром, чтобы забыть, сделав их незначительными.

«Курсор» писал ранее, что команда ученых из Кентского университета, Ноттингемского Трентского университета и Университета Ковентри в результате проведенного глобального исследования выяснила, что крепкие социальные связи связаны с улучшением здоровья и психологическим благополучием.