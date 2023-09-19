Эксперты назвали самую ошибку во время принятия душа, из-за которой появляются проблемы с кожей

Промывание кожи гелем для душа является одной из гигиенических привычек, которая может усугубить проблемы сухой кожи. Использование излишнего количества пены может лишить кожу естественной влаги и усилить ее сухость.
Об этом пишет "Live Strong".
Дерматолог Джошуа Зейнхнер объясняет, почему следует избегать излишнего мытья кожи гелем для душа.
Важно регулярно очищать кожу от видимых загрязнений и использовать гель для душа для очищения грязных участков. Однако не следует мыть все тело сильно пенообразующим средством, так как вода вполне способна справиться с этой задачей. Это особенно важно для тех, у кого уже есть проблемы с сухой кожей и экземой, когда естественный защитный барьер кожи уже нарушен, и сильнейшее воздействие мыла или геля может только ухудшить ситуацию.
Врач также предлагает несколько советов о том, как принимать душ, чтобы избежать сухости кожи:
- Избегайте использования горячей воды, поскольку она может лишить кожу естественных масел и повредить ее внешний слой.
- Ограничьте время принятия душа до 10 минут. Длительное пребывание под горячим душем может еще больше высушить кожу.
- При выборе увлажняющих средств обращайте внимание на ингредиенты, такие как масло жожоба, глицерин, гиалуроновая кислота, молочная кислота, вазелин и масло ши. Эти компоненты помогут увлажнить и смягчить кожу.