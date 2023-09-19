Эксперты назвали самую ошибку во время принятия душа, из-за которой появляются проблемы с кожей

Специалисты рекомендуют срочно от нее избавиться.

Промывание кожи гелем для душа является одной из гигиенических привычек, которая может усугубить проблемы сухой кожи. Использование излишнего количества пены может лишить кожу естественной влаги и усилить ее сухость.

Об этом пишет "Live Strong".

Дерматолог Джошуа Зейнхнер объясняет, почему следует избегать излишнего мытья кожи гелем для душа.

Важно регулярно очищать кожу от видимых загрязнений и использовать гель для душа для очищения грязных участков. Однако не следует мыть все тело сильно пенообразующим средством, так как вода вполне способна справиться с этой задачей. Это особенно важно для тех, у кого уже есть проблемы с сухой кожей и экземой, когда естественный защитный барьер кожи уже нарушен, и сильнейшее воздействие мыла или геля может только ухудшить ситуацию.

Врач также предлагает несколько советов о том, как принимать душ, чтобы избежать сухости кожи:

- Избегайте использования горячей воды, поскольку она может лишить кожу естественных масел и повредить ее внешний слой.

- Ограничьте время принятия душа до 10 минут. Длительное пребывание под горячим душем может еще больше высушить кожу.

- При выборе увлажняющих средств обращайте внимание на ингредиенты, такие как масло жожоба, глицерин, гиалуроновая кислота, молочная кислота, вазелин и масло ши. Эти компоненты помогут увлажнить и смягчить кожу.