Эксперты назвали самые популярные ароматы в мире

Шведские ученые выяснили, что нет никакого различия в том, откуда человек или чем он занимается — всем нравятся одни и те же так называемые «приятные» запахи — цветы, ваниль и фрукты.

Специалисты из Каролинского института в Швеции провели уникальный эксперимент. Они пригласили 280 добровольцев из 10 различных культурных групп. Все они жили в разных климатических условиях и даже различались по роду занятий. Всем им дали понюхать 10 уникальных ароматов и назвать их по очереди, от самого красивого до самого отталкивающего.

В тройку самых популярных ароматов вошли: ваниль, этилбутират (фруктовый аромат), линалоол (цветочный аромат).

Наименее популярной оказалась изовалериановая кислота, которая напоминает резкий запах сыра, соевого молока и пота.

Согласно полученным результатам, влияние культурных традиций играет незначительную роль во вкусовых предпочтениях людей. И оно больше основано на физико-химических свойствах веществ, входящих в состав ароматов, что, возможно, повышало шансы на выживание.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили удивительный факт о нецензурной лексике. Ученые, чтобы это доказать, провели два эксперимента: в первом приняли участие 56 человек, а во втором — 118 (63 мужчины и 53 женщины, два человека предпочли не сообщать о своей половой принадлежности).

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