Эксперты определили самый популярный оттенок маникюра на март 2023

Ухоженные руки с красивым маникюром — визитная карточка любой девушки. А чтобы выглядеть стильно, модно и красиво, нужно знать, что сейчас в тренде. Известные nail-мастера рассказали, какой оттенок маникюра стоит выбирать в марте 2023 года.

Об этом пишет Marie Claire.

Эксперты определили, что самым популярным оттенком первого месяца весны является Viva Magenta, именно он был представлен как главный цвет текущего года. С его помощью можно придать любому образу сочности и яркости. Более того, этот цвет отлично смотрится на ногтях любой формы и длины.

Институт цвета Pantone заявил, что цвет 2023 года: Viva Magenta 18-750, это сложный малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном. Он не холодный и не теплый. Viva Magenta символизирует искреннюю радость и свободу самовыражения, оптимизм, воодушевление и бунт. Это цвет праздника и многообразия, цвет энергии без агрессии.

Но его описывают и проще, как цвет лепестков розы, или ягод малины.

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«Курсор» писал ранее, что красивый маникюр – это целая культура, ведь он служит идеальным дополнением любого образа, подчеркивая стиль и характер его обладателя. Нет сомнений, что многие женщины сегодня просто не представляют себе жизни без наращенных ногтей или ногтей, покрытых гелем, а обычные лаки уже не так желанны в силу своей недолговечности. Но иногда такая красота преподносит нам неприятные сюрпризы, например грибок ногтя или онихолизис – отслоение ногтевой пластины от мягких тканей пальца.

Еще мы писали, что инновационная израильская разработка помогает справиться с грибком, отслоением ногтевой пластины и другими заболеваниями ногтей рук и ног