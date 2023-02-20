Эксперты рассказали, что нужно делать 3 – 4 минуты в течение дня, чтобы продлить жизнь

Ученые Центра Чарльза Перкинса Сиднейского университета в Австралии выяснили, что всего несколько минут правильных тренировок в день смогут увеличить продолжительность жизни и снизить риски ряда возрастных заболеваний.

Об этом пишет Nature Medicine.

Эксперты уточняют, речь идет об уникальном влиянии быстрой ходьбы и интервальных тренировок, которые нужно выполнять 3 – 4 раза по 1 минуте. Согласно исследованию, благодаря столь коротким тренировкам при минимальных затратах энергии стоит ожидать до 40% снижения смертности от рака, а также до 49% снижения смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученый Эммануэль Стаматакис говорит, что исследование подтвердили преимущества такой «зарядки» в течение дня. Получить еще более впечатлительный результата можно, если увеличить время занятия двое — до двух минут.

По его словам, физические активности повышают частоту сердечных сокращений, а с ней приносят многие другие положительные эффекты. Быстрая ходьба помогает ускорить метаболизм и запустить процессы сжигания жира, кроме того улучшается работа внутренних органов.

Курсор писал, что ученые предложили новый тип анализа крови для измерения биологических часов организма. Все больше и больше исследований подчеркивают роль внутренних часов нашего организма (циркадный ритм), которые могут играть важную роль во всем, ученые пытаются разгадать их секреты.