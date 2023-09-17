Эксперты рассказали, можно ли ложиться спать с мокрыми волосами

Врачи утверждают, что это влияет на здоровье человека.

Мало кто знает, но мокрые волосы являются идеальной средой для размножения бактерий и грибков. Если вы спите с мокрыми волосами, тепло, создаваемое вашей головой и влага, создают благоприятную среду для размножения микроорганизмов.

Об этом пишет "Live Strong".

Доктор медицинских наук По-Чанг Сюй предупреждает, что это может привести к росту бактерий и грибков на вашей подушке.

Сон с мокрыми волосами также повышает риск развития грибковых инфекций кожи головы. Один из наиболее распространенных видов грибков - Malassezia, может вызывать появление перхоти или дерматита.

Кроме того, мокрые волосы более хрупкие и подвержены поломкам, так как они становятся более уязвимыми. Доктор По-Чанг Сюй указывает, что во время сна, движения и трение могут привести к повреждениям ваших мокрых волос и появлению секущихся концов.

Хотя мокрые волосы, скорее всего, не вызовут у вас заболевания, специалист рекомендует избегать сна с мокрыми волосами, чтобы предотвратить размножение бактерий и грибков.

Для того чтобы избежать сна с мокрыми волосами, рекомендуется использовать полотенца, способные быстро впитывать влагу, а также тщательно выбирать время мытья волос. Замена наволочки на шелковистую также может снизить трение и повреждения мокрых волос. И, конечно же, использование фена для ускорения процесса сушки волос является наилучшим вариантом.

До этого эксперт поделился лайфхаком, как правильно мыть волосы.