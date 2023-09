Эксперты рассказали, от чего следует отказаться ради здоровой кожи

Важно следить за тем, какие продукты включаете в свой рацион.

Выбор продуктов питания оказывает большое влияние на здоровье кожи, поэтому отказ от этих привычек необходим, чтобы избежать появление акне.

Об этом говорится в статье издания Eat this, not that!.

По мнению диетолога Паулины Ли, продукты, вызывающие воспаление в желудке, могут значительно портить внешний вид и здоровье кожи и провоцировать высыпания. Причем ущерб может быть нанесен и здоровой коже. В пример приводятся картофель фри, жареная курица, выпечка и белый хлеб.

"Научные исследования выявили дисбаланс микробиомов кишечника и кожи, известный как дисбактериоз, при ряде распространенных кожных заболеваний, включая акне, псориаз и атопический дерматит. И, конечно же, большинство из нас знакомы с тем, как наши дурацкие гормоны могут привести к сумасшедшим высыпаниям на коже или акне. Сбалансированное питание и образ жизни, которые поддерживают здоровые гормоны, могут положительно повлиять на нашу кожу", — говорит специалист.

Еще одна из плохих привычек - недостаточное количество пробиотиков в рационе.

"Одно исследование показало, что прием пробиотиков был связан со значительно более низкой заболеваемостью экземой (атопическим дерматитом) по сравнению с группой плацебо", — делится Паулина Ли.

"Курсор" писал ранее, что некоторые продукты могут ухудшать состояние кожи, например, жирные продукты и сахар.