Экстрасенс сделала прогноз по войне в Украине: откроется «страшная правда»

Экстрасенс говорит, что сейчас на фронте ситуация тяжелая для ВСУ, но выпала карта фортуны, поэтому все кардинально изменится.

Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская ответила на ряд вопросов по ситуации в Украине, охваченной войной. Она прогнозирует, что позже перед украинцами откроется некая «страшная правда».

В интервью YouTube-каналу TOP астроэксперт, отвечая на вопрос, чего хочет путин*, отметила, что он хочет полной победы. А потому будет искать пути, чтобы выйти на переговоры с Украиной.

По словам Хомутовской, эти переговоры состоятся позже, пока до них еще далеко. Это произойдет лишь после того, как россияне начнут отступать.

Экстрасенс говорит, что сейчас на фронте ситуация тяжелая для ВСУ, но выпала карта фортуны, поэтому все кардинально изменится. Для рф ситуация на кровавом поле боя против Украины «зависла». Главная задача российских вояк пока — не отступить, говорит таролог.

Кроме того, таролог прогнозирует, что цены даже после завершения войны в Украине будут расти. Государство будет способствовать развитию бизнеса, не останутся в стороне и иностранные партнеры страны.

Хомутовская убеждена, что позже украинцам откроется некая «страшная правда, которую от нас скрывали. » Это не сейчас… Это будет касаться и войны, и государственной измены, и финансов», — говорится в прогнозе экстрасенса.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!