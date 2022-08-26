Экстремальная жара до 2100 года сделает большую часть Земли опасной для жизни — ученые

По мнению исследователей, в ближайшие десятилетия люди умрут в рекордном количестве, поскольку изменение климата ужесточает свою хватку на нашей планете.

Даже если жители Земли смогут ограничить глобальное потепление на два градуса выше доиндустриального уровня, к 2100 году в тропиках и субтропиках, включая Индию, Аравийский полуостров и страны Африки к югу от Сахары, большую часть года будет опасно жарко.

Об этом говорится в материале издания Science alert.

Отмечается, что при этом средние широты мира будут испытывать сильные волны тепла, по крайней мере, каждый год. Например, в американском городе Чикаго исследователи предсказывают 16-кратное увеличение опасной жары к концу века.

«Шансы на то, что мы избежим этой участи? Около 0,1 процента с точки зрения прогнозируемой вероятности того, что мы ограничим потепление ниже полтора градуса выше доиндустриальных температур», — говорится в статье.

Авторы утверждают, что если мир не сможет работать вместе для принятия быстрых и широкомасштабных мер по адаптации, вероятно, будет много смертей. При этом каждая доля градуса снижения температуры будет спасать жизни.

«В ближайшие десятилетия люди умрут в рекордном количестве, поскольку изменение климата ужесточает свою хватку на нашей планете», — пишут авторы материала.

Ранее Курсор писал о том, что ученые из Массачусетского технологического института предлагают разместить между нашей планетой и Солнцем специальные «космические пузыри», которые должны будут блокировать солнечное излучение.

По мнению ученых, огромные космические сферы, состоящие из расплавленного кремния, будут защищать Землю от сильного солнечного излучения. Благодаря этому сократится уровень глобального потепления на нашей планете.

Согласно подсчетам ученых, использование таких космических сфер позволит отклонить 1,8% солнечного излучения. Это также позволит существенно сократить уровень глобального потепления на Земле. По словам специалистов, идеальное место для размещения таких сфер — в 1,5 млн км от нашей планеты, где находится космический телескоп Джеймс Уэбб.

Также, как сообщал Курсор, ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления. Ученые считают, что в будущем человечеству придется приложить много усилий для эпидемиологического надзора за самыми опасными с точки зрения биологического разнообразия тропическими регионами.