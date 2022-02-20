Еврейская история в картинках

В воскресенье 20 февраля в 21:15 канал документального кино НОТ8 покажет премьеру полнометражного мультфильма «Легенда о разрушении», снятого в редком для анимации жанре исторической эпопеи.

Это уже вторая совместная работа светского режиссера Гиди Дара и бреславского хасида, актера и сценариста Шули Рэнда. Первой стал художественный фильм «Ушпизин» — комедия, снятая по религиозным канонам. В этот раз Дар и Рэнд вместе написали сценарий на основе талмудических историй о разрушении Второго Храма.

Одна из самых трагических и судьбоносных страниц в мировой истории – еврейское восстание в Римской империи, которое переросло в гражданскую войну и привело к разрушению Второго Храма, рассказывается от лица талмудического персонажа по имени Бен-Батиах.

Из тихого и скромного юноши Бен-Батиах превращается в одного из самых фанатичных повстанцев, возглавившего сопротивление римлянам. Стремление к справедливости и свободе толкает его на необдуманные поступки, которые продолжают влиять на судьбу еврейского народа по сей день, даже спустя 2000 лет…

90-минутный мультфильм полностью состоит из более чем 1500 рисунков художников Михаэля Фауста и Давида Полонского, участвовавших в создании легендарного «Вальса с Баширом» — первого анимационного фильма, который был номинирован на «Оскара» в категории «Лучший фильм, снятый на иностранном языке». А знакомые голоса великолепных актеров Мони Мошонова, Зеева Реваха, Яэли Абукасис, Игаля Наора и Амоса Тамама делают персонажей далекой истории более близкими.

Удивительным образом Гиди Дару удалось передать все напряжение и эмоции тех безумных времен с помощью неподвижных рисунков. Работа над фильмом заняла 8 лет, потребовалось немало проб и ошибок, чтобы найти оптимальный баланс между изображением и звуком.

«Легенда о разрушении» была номинирована на приз Израильской киноакадемии «Офир» в 2021 году в нескольких категориях и удостоилась наград за лучший монтаж, лучший саундтрек, лучшую оригинальную музыку и лучший художественный дизайн.

Смотрите премьеру анимационного исторического драматического фильма «Легенда о разрушении» на канале НОТ8 в воскресенье, 20 февраля, в 21:15. А также в любое удобное вам время — в видеотеке НОТ VOD.

ХОТ. Наслаждайтесь каждым мгновением!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.