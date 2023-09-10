Фитнес-тренер раскрыла секрет долголетия и упругих ягодиц

Уделяя всего 15 минут в день, вы сможете достичь долгожданного результата.

С использованием правильных упражнений можно достичь более упругих и округлых ягодиц. Несмотря на то, что моментального увеличения ягодиц не существует, регулярные тренировки могут помочь придать им желаемый вид и сделать вашу талию более стройной.

Об этом сообщает "Women`s Health".

Со временем мы теряем мышечную массу и плотность костей, что ведет к увеличению риска травм и болей. Однако силовые тренировки помогают сократить потерю сухой массы, укрепить седалищные мышцы и стабилизировать бедра. Это также положительно сказывается на гибкости и здоровье коленей и лодыжек.

Одно из упражнений, которое может помочь, - это переменные седалищные выпады. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки выпрямлены в стороны. При желании можно использовать гантели. Вдохните и сделайте шаг назад одной ногой, согнув оба колена под примерно 90 градусов. Следите за осанкой и напряжением пресса. Переднее колено должно быть выше или чуть впереди лодыжки. Выдохните и вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение с другой ногой. Для достижения наилучших результатов повторите 20-30 раз.

Еще одно полезное упражнение - шаг вперед с использованием куба или низкого стула. Встаньте перед ящиком или лестницей, держа гантели в руках. Поставьте одну ногу на поверхность и оттолкнитесь, поднимая тело вверх, пока не окажетесь в положении стоя в верхней части поверхности. Задержитесь на мгновение, затем вернитесь в исходное положение. Повторите 20-30 раз для каждой ноги.

Также полезны выпады во время ходьбы. Стоя, держите пару гирь на уровне плеч, согните локти перед телом. Сделайте шаг вперед и согните колени, опускаясь в выпад. Остановитесь, когда обе ноги образуют углы в 90 градусов. Затем вернитесь в исходное положение и повторите несколько раз.

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