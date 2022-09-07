Глобальное потепление: Восточное Средиземноморье и Ближний Восток особенно подвержены риску — исследование

По прогнозам ученых, к концу ХХІ века температура в регионе поднимется на 5 градусов больше, чем в остальном мире.

В связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и, по прогнозам ученых, к концу ХХІ века температура здесь поднимется на 5 градусов по Цельсию, если не будут предприняты действия, чтобы предотвратить эту тенденцию.

Об этом сообщает Times of Israel, ссылаясь на отчет международной группы ученых под руководством Центра исследований климата и атмосферы Кипрского института и Института химии им. Макса Планка.

Отмечается, что регион столкнется с беспрецедентной волной тепла, более сильными и продолжительными засухами, а также пылевыми бурями и нехваткой осадков, что «подорвет водную и продовольственную безопасность» 400-миллионного населения.

«Восточное Средиземноморье и Ближний Восток более подвержены тенденциям потепления из-за своих уникальных природных характеристик, таких как большие пустынные пространства и более низкий уровень воды.

Как сообщал Курсор, ученые из Массачусетского технологического института предлагают разместить между нашей планетой и Солнцем специальные «космические пузыри», которые должны будут блокировать солнечное излучение.

По мнению ученых, огромные космические сферы, состоящие из расплавленного кремния, будут защищать Землю от сильного солнечного излучения. Благодаря этому сократится уровень глобального потепления на нашей планете.

Согласно подсчетам ученых, использование таких космических сфер позволит отклонить 1,8% солнечного излучения. Это также позволит существенно сократить уровень глобального потепления на Земле. По словам специалистов, идеальное место для размещения таких сфер — в 1,5 млн км от нашей планеты, где находится космический телескоп Джеймс Уэбб.

Также, как сообщал Курсор, ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления. Ученые считают, что в будущем человечеству придется приложить много усилий для эпидемиологического надзора за самыми опасными с точки зрения биологического разнообразия тропическими регионами.