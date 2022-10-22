Химики опровергли теорию о зарождении жизни в воде

Открытие ученых можно использовать для ускоренного синтеза сложных органических веществ и разработки новых лекарств.

Химики из Университета Пердью доказали, что органические соединения образуются не в воде, а при симбиозе воды и воздуха.

Работа ученых опубликована в журнале PNAS, сообщает портал PixelInform.

Так, исследовательская группа обнаружила, что аминокислоты трансформируются в пептиды в микрокапле гораздо быстрее, чем в традиционных растворах, так как отпадает необходимость в катализаторах, сложных органических ингредиентах или дополнительном воздействии в виде излучения или электрических разрядов.

По словам ученых, в долгосрочной перспективе из аминокислот можно получить белок, а затем и первую живую клетку, обладающую способностью к самовоспроизводству. По их мнению, в прошлом наиболее благоприятные условия для синтеза пептидов возникали на грани разделения водной и воздушной среды – например, на поверхности микроскопических капель, образуемых морскими волнами.

Открытие ученых можно использовать для ускоренного синтеза сложных органических веществ и разработки новых лекарств.

Как сообщал Курсор, ученые выдвинули теорию об одном из источников возникновения воды на земле. По мнению специалистов, океаны воды сформировались благодаря кометам.

Многие кометы действительно содержат в своем составе большое количество воды и за миллиарды лет существования планеты они действительно могли доставить некоторое количество H2O на поверхность Земли.

Однако это не единственная гипотеза, выдвинутая учеными. Оказалось, что еще одним источником воды может быть Солнце, как бы странно это не звучало.

Также Курсор информировал о том, что ученые из NASA уверены, что признаки жизни на других планетах и их спутниках могут прятаться подо льдом. В особенности они считают, что есть вероятность обнаружения жизни на Энцеладе и Европе.