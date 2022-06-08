Hubble сделал самое большое в истории изображение в ближнем инфракрасном диапазоне

Космический телескоп Hubble сделал самое большое изображение в ближнем инфракрасном диапазоне, охватив участок неба, в восемь раз больший, чем обычно для космического телескопа.
В препринте статьи, которая будет опубликована в The Astrophysical Journal и доступна на сервере препринтов arXiv , международная группа исследователей описывает, как они использовали Hubble, чтобы получить это первое в истории изображение области космоса, известной как Обзор космической эволюции, или космическое поле.
Hubble’s double bubble!
The peanut-shaped nebula N30B is enveloped inside of a larger nebula known as DEM L 106 in this #HubbleClassic. Hubble captures the glow of fluorescing hydrogen and sulfur, as well as the brilliant blue-white colors of stars: https://t.co/Uq9oi8LrOK pic.twitter.com/90K2eYK0SX
— Hubble (@NASAHubble) June 7, 2022
Поле космоса — это область неба, видимая с Земли в созвездии Секстанта, площадью около двух квадратных градусов, выбранная астрономами, потому что она дает относительно четкое представление о далеком внегалактическом пространстве, так как содержит мало звезд или газовых облаков.
В космическом поле можно увидеть миллионы галактик, некоторые из которых находятся на расстоянии 12 миллиардов световых лет.
Ранее Курсор сообщал, что астрономы нашли скопление сразу из шести галактик.