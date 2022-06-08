Hubble сделал самое большое в истории изображение в ближнем инфракрасном диапазоне

Это изображение и демонстрация метода помогут ученым лучше понять формирование и структуру далеких галактик, а также поставить в очередь цели для более совершенного космического телескопа Джеймса Уэбба.

Космический телескоп Hubble сделал самое большое изображение в ближнем инфракрасном диапазоне, охватив участок неба, в восемь раз больший, чем обычно для космического телескопа.

В препринте статьи, которая будет опубликована в The Astrophysical Journal и доступна на сервере препринтов arXiv , международная группа исследователей описывает, как они использовали Hubble, чтобы получить это первое в истории изображение области космоса, известной как Обзор космической эволюции, или космическое поле.

Hubble’s double bubble! The peanut-shaped nebula N30B is enveloped inside of a larger nebula known as DEM L 106 in this #HubbleClassic. Hubble captures the glow of fluorescing hydrogen and sulfur, as well as the brilliant blue-white colors of stars: https://t.co/Uq9oi8LrOK pic.twitter.com/90K2eYK0SX — Hubble (@NASAHubble) June 7, 2022

Поле космоса — это область неба, видимая с Земли в созвездии Секстанта, площадью около двух квадратных градусов, выбранная астрономами, потому что она дает относительно четкое представление о далеком внегалактическом пространстве, так как содержит мало звезд или газовых облаков.

В космическом поле можно увидеть миллионы галактик, некоторые из которых находятся на расстоянии 12 миллиардов световых лет.

Ранее Курсор сообщал, что астрономы нашли скопление сразу из шести галактик.