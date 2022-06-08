Hubble сделал самое большое в истории изображение в ближнем инфракрасном диапазоне

12:14, Вчера
Интересные факты
Космос вселенная галактика изображение
Фото: pixabay.com

Это изображение и демонстрация метода помогут ученым лучше понять формирование и структуру далеких галактик, а также поставить в очередь цели для более совершенного космического телескопа Джеймса Уэбба.

Космический телескоп Hubble сделал самое большое изображение в ближнем инфракрасном диапазоне, охватив участок неба, в восемь раз больший, чем обычно для космического телескопа.

В препринте статьи, которая будет опубликована в The Astrophysical Journal и доступна на сервере препринтов arXiv , международная группа исследователей описывает, как они использовали Hubble, чтобы получить это первое в истории изображение области космоса, известной как Обзор космической эволюции, или космическое поле.

Поле космоса — это область неба, видимая с Земли в созвездии Секстанта, площадью около двух квадратных градусов, выбранная астрономами, потому что она дает относительно четкое представление о далеком внегалактическом пространстве, так как содержит мало звезд или газовых облаков.

В космическом поле можно увидеть миллионы галактик, некоторые из которых находятся на расстоянии 12 миллиардов световых лет.

Ранее Курсор сообщал, что астрономы нашли скопление сразу из шести галактик.

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Автор материала:
Кати Адхам
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